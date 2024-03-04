Bir paylaşım yaptı bedeli 346 bin TL oldu! Derya Balta’ya Ticaret Bakanlığı’ndan ’reklam’ cezası

"BİR INFLUENCER NASIL REKLAM YAPABİLİR?"

Yıldırım, Bu kılavuzun AMAÇ başlıklı ilk maddesinin ne anlama geldiğini ise şöyle açıkladı;

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kılavuzun amacı, sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermektir.

Yıldırım; "Kılavuzu ayrıntılı incelediğimizde görüyoruz ki; kılavuz her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılmasını yasaklamıştır. Sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olmasını zorunlu kılmıştır. Bu noktada reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydaların sağlandığı paylaşımlarda, sosyal medya etkileyicisi tarafından bu durumun, ticari reklam ilişkisinin gerçekleştiği platforma bağlı olarak bu Kılavuzun 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde yer alan ifadelerden en az birisi ile açıkça belirtilmesi zorunlu kılmıştır" açıklamasında bulundu.