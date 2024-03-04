Bir paylaşım yaptı bedeli 346 bin TL oldu! Derya Balta'ya Ticaret Bakanlığı'ndan 'reklam' cezası | Video

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derya Balta, son paylaşımlarında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen kendisine verilen 346 bin TL’lik ceza ile ilgili açıklamalarda bulundu.