Bir ton atıktan su altı sergisi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir ana okulunda eğitim gören öğrenciler, çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini anlatan 'Su Altı Geri Dönüşüm' projesi kapsamında kolları sıvadı. Veliler evlerinde tükettikleri pet şişe kapakları, deterjan kutuları, plastik bardak ve tabakları, montaj köpüklerini ve yumurta kolilerini çöpe atmayarak biriktirdi. Anne ve babalarının verdiği atıkları okula getiren öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle ahtapot, balık çeşitleri, yengeç, mercan, yunus, denizanası, kaplumbağa, denizkestanesi, denizyıldızı ve denizatından oluşan deniz canlılarının maketlerini çizdi.Minik öğrenciler, 4 ay boyunca öğretmenlerinin yardımıyla deniz canlılarını tek tek boyayarak sergiye hazırladı. Yaklaşık 1 ton geri dönüşüm malzemesi kullanılan proje, 'Su Altı Geri Dönüşüm Sergisi' adı altında İskenderun Halk Eğitim Sergi Salonunda açılarak sanatseverlerin beğenesine sunuldu. Yoğun ilgi gösterilen sergi vatandaşlar tarafından tam not aldı.Projenin mimarı fen bilimleri öğretmeni Burcu Genco Büyükburç, "Tüm alışılmış sergileri unuttuk. Sergimizin tamamı atıktan yapıldı. Geri dönüşüme vurgu yapmak, farkındalık yaratmak amaçlı hazırlandığımız sergi, yoğun ilgi gördü. Ayrıca proje sayesinde hem denizlerimizi deniz canlılarını korumak içinde farkındalık yarattığımız da düşünüyoruz. Ülke kaynaklarının verimli olarak kullanılması ancak atıkların geri dönüşümünün sağlanması ile mümkündür. Bu şekilde ekonomiye de büyük bir katkı sağlanacaktır" diye konuştu.