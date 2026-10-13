Bir zamanlar her evde vardı, şimdi yeni nesil tanımıyor! Bu eşya neydi?

1. Çevirmeli telefon

Bir dönem evlerin en önemli iletişim araçlarından biri olan çevirmeli telefonlar, numaraların tuşlarla değil, döner bir kadranla arandığı günleri hatırlatıyor. Arama yapmak için parmağı kadrandaki deliklere yerleştirip numarayı çevirmek gerekiyordu. Bugün akıllı telefonlarla saniyeler içinde yapılan işlemler, o yıllarda çok daha farklı bir deneyimdi.