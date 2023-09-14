Biri cinayet, diğeri kaza kurbanı oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Çağatay Atay, önceki gece arkadaşının kullandığı otomobille gezmeye çıktı. Ancak iki gencin içinde bulunduğu otomobil, D-130 Karayolu üzerinde başka bir otomobille çarpıştı. Sürücülerin yaralı kurtulduğu kazada ağır yaralanan Atay, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Çağatay'ın ağabeyi Çağrı Atay'ın da 2019'da çıkan bir kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 yıl arayla iki kez evlat acısı yaşayan Hasan ve Derya Atay çifti, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. İki kardeşin, aynı zamanda İzmit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Halil Atay'ın da yeğenleri olduğu ortaya çıktı.