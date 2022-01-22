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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Birliğin simgesi Kaz Bayramı

Birliğin simgesi Kaz Bayramı

İzmit’e bağlı Eseler Mahallesi’nde yaşatılan Kaz Bayramı geleneği vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin de simgesi haline geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Eseler Mahallesi'nde Kaz Bayramı heyecanı yaşanıyor. Aylar öncesinden kazların besiye çekilmesiyle başlayan bayram hazırlıkları, havaların soğumasının ardından kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor. Ocak ayında kutlanan bayramdan 2 gün önce toplu halde kesilen kazlar temizlenip yağı alındıktan sonra "baş ayak yemeği" yapmak üzere hazır ediliyor. Bir gün suda bekletildikten sonra kızılcık ağacından şişlere dizilen kazlar, bayram sabahı tavalarda köy fırınına sürülüyor. Öğle vakti kazlar ters düz edilerek, suyun bir kısmı alınıyor. Bu sırada börek yapımında kullanılacak yufkalar temizlenmiş kaz kanadıyla yağlanıyor. İkindi vakti fırından alınan kazlar, kaz yağıyla ıslatılmış tirit, taşlık dolması, şekerli börek, kaz ciğerli börek ve erik hoşafı eşliğinde sofralardaki yerini alarak misafirlere ikram ediliyor.

ZARURETTEN DOĞMUŞ
Kocaeli Kent Konseyi Yöresel Değerler ve Kültür Komisyon Başkanı Melek Çeliköz, "Şu anda ziyafet gibi görünüyor ama aslında bir zaruretten doğmuş, yaşam şartları iyileşince de şu anda kültürel bir geleneğe dönüştü. Zaruretin aslında birlik ve beraberliğe dönüştüğü en güzel örneklerinden biri bence Kaz Bayramı. Aslında burada geleneğin amacı; kazın etinden ziyade yağını almak. Kaz yağı temel bir ihtiyaç, eskiden yemek yapılırken kaz yağı kullanılırdı. Bu yörede kaz yağı baş tacıdır" dedi. Mahalle sakini 60 yaşındaki Sevdiye Savurtaş da eskiden dolaplarının olmadığını, kazların yağını ve ciğerini toprak küplerde sakladıklarını anlattı. Savurtaş, "Bayram günü gelince fırınlarımızı yakardık, köyün içi kaz eti kokardı. Misafirlerimizi çağırırdık. Eskiden çok kar yağardı. O zaman araba yok, gelen misafir belki 2-3 gün kalırdı. Öyle bir şenlik olurdu" diye konutu. AA

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Birliğin simgesi Kaz Bayramı
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