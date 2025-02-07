Bisiklet almak isterken dolandırıldı!

Konya'da bir kargo firmasında çalışan Mehmet Kurhan (35), sosyal medyada gördüğü ucuz elektrikli bisiklet ilanına tıkladı. Dolandırıcılar Kurhan'a gönderdikleri linke girip, oradaki bilgileri doldurmasını istedi.

Bilgileri giren kurhan, A.C.Ç'nin hesabına 3 gün içerisinde 14 bin 630 TL para gönderdi. Dolandırıcılar birkaç gün içerisinde bisikletin teslim edileceğini belirterek Kurhan'ı günlerce oyaladı. Dolandırıldığını anlayan Kurhan, soluğu savcılıkta aldı. Açılan davada, Kurhan'ı dolandıran A.C.Ç. (31) "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

46 DOSYADA YARGILANIYOR

Her şeyin bittiğini düşünürken, birçok ilden aranıp ifadeye çağrılmaya başlanan Kurhan, dolandırıcıların kendisinden aldıkları bilgilerle mobil bankacılık sistemini ele geçirip, ek hesaplar açarak onlarca kişiyi dolandırdığını öğrendi. Şüphelilerin ucuz elektrikli bisiklet ilanlarıyla birçok kişiyi mağdur ettiği, ürün reklamlarına, kendi elemanlarına olumlu yönde yorum yaptırdığı da belirlendi. Hesaplar üzerine kayıtlı olan Mehmet Kurhan ise İzmir, Aydın, Antalya, Trabzon, Tekirdağ gibi birçok ilde 46 dosyada şüpheli olarak yargılanıyor. Bazılarından beraat eden, bazılarından da ceza alan devam eden dosyalar içinde suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadele veren Kurhan, Hesaplarımdan milyonlarca lira transfer yapılmış. Kim bu kadar parası varken kuryelik yapar" dedi.