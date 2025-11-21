Haberler Yaşam Haberleri Böcek ailesinin öldüğü otelden yeni görüntüler! İşte ilaçlama çalışanının otele giriş anı
Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:43 Son Güncelleme: 21.11.2025 00:51

Böcek ailesinin öldüğü otelden yeni görüntüler! İşte ilaçlama çalışanının otele giriş anı

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, ilaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan D.C.'nin otele giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Böcek ailesinin öldüğü otelden yeni görüntüler! İşte ilaçlama çalışanının otele giriş anı

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haklarında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

"SERTİFİKAYA GEREK YOK..."

Öte yandan ilaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan D.C., "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

İŞTE İLAÇLAMA ŞİRKETİ ÇALIŞANININ OTELE GİRİŞ VE ÇIKIŞ ANLARI

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Böcek ailesinin konakladığı oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı D.C.'nin otele giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde D.C.'nin ilaçlama yapmak için otele girip çıktığı anlar yer aldı.

Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Böcek ailesinin öldüğü otelden yeni görüntüler! İşte ilaçlama çalışanının otele giriş anı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz