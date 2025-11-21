Böcek ailesinin öldüğü otelden yeni görüntüler! İşte ilaçlama çalışanının otele giriş anı

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Haklarında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İŞTE İLAÇLAMA ŞİRKETİ ÇALIŞANININ OTELE GİRİŞ VE ÇIKIŞ ANLARI
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Böcek ailesinin konakladığı oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı D.C.'nin otele giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.