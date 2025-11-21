Böcek ailesinin öldüğü otelden yeni görüntüler! İşte ilaçlama çalışanının otele giriş anı

OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haklarında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi. Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.