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Giriş Tarihi: 28.8.2023 21:32

Bodrum açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne, fiber tekne ve lastik bottaki 118 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Bodrum açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne, fiber tekne ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 74, fiber teknede 14, lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Bodrum açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Bodrum açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı
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