Boğaziçi kampüsünde modern yurt dönemi

Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarının başında gelen Boğaziçi Üniversitesi son yıllarda hayata geçirilen yurt yatırımlarıyla barınma altyapısında köklü bir dönüşüm gerçekleştirdi. 916 kişilik yurtların inşaatı tamamlandı. Yapımı devam eden kız yurtlarının da tamamlanmasıyla birlikte üniversitede toplam 1136 öğrenciye güvenli, çağdaş ve sosyal yaşamı destekleyen barınma imkânı sağlanmış olacak.

ÖĞRENCİLERE YUVA

Açılışı yapılan projeler kapsamında, vakıf tarafından inşa edilen 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu ile 706 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu öğrencilerin kullanımına sunuldu. Toplam 916 öğrencinin barınacağı bu iki yurt, yalnızca konaklama alanlarıyla değil, sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. 55 oda ve 210 öğrenci kapasitesine sahip yurtta cami, dernek merkezi, iki lojman ve sosyal alanlar yer alıyor. Projenin yurt bölümü için 350 milyon TL, cami inşaatı için ise 150 milyon TL yatırım yapıldı.

BUVAKIF Kız Yurdu projesi Ağustos 2025 itibarıyla devam ediyor. 42 oda ve 220 öğrenci kapasitesine sahip olacak yurtta, öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ortak alanlar bulunuyor. Projenin kaba ve ince inşaat maliyeti toplam 500 milyon TL olarak belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin en büyük yurt projelerinden biri olan Kuzey Kampüs Kız Yurdu ise Kasım 2022'de başlayan çalışmaların ardından Ağustos 2025'te tamamlandı. 135 oda ve 706 öğrenci kapasitesine sahip yurt; geniş öğrenci sosyal alanları ve kapalı otoparkıyla kampüs yaşamını kolaylaştıran bir yapı sunuyor. Projenin toplam maliyeti 800 milyon TL'ye ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak yeni yatırımlar yurtlarla sınırlı kalmayacak. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan üniversite kütüphanesi 2 milyar TL yatırımla yeniden inşa edilecek.