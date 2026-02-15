Boğazlardan geçen gemi sayısı 84 bini aştı

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinin en önemli su yollarından olan Türk Boğazları, yüksek trafik hacmine rağmen güvenli ve kesintisiz geçişleri başarıyla yönetti. İstanbul ve Çanakkale boğazlarında uygulanan gelişmiş trafik izleme ve kılavuzluk hizmetleri ile koordinasyon kabiliyeti sayesinde Türkiye, deniz emniyetinde örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı. Konumu itibarıyla dünya ticaretinin merkezi olan Türkiye'nin 2025 yılında boğazlardaki gemi hareketliliği İstanbul'da 40 bin 172 ve Çanakkale'de 44 bin 468 olmak üzere toplamda 84 bin 640'a ulaştı. "Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri"ne göre 2025'te İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61.3'ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verildi. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 44 bin 468 geminin ise yüzde 53.9'u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlar tarafından yönetildi. Böylece 2025 yılında boğazlardaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaşırken 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi.

EN ÇOK KARGO GEMİSİ

2025'te hem İstanbul hem de Çanakkale boğazlarını en çok genel kargo gemileri kullandı. Bu dönemde, İstanbul Boğazı'ndan 14 bin 724, Çanakkale Boğazı'ndan ise 13 bin 870 genel kargo gemisi geçiş yaptı. Türk boğazlarından 12 bin 823 gemi ile en fazla Panama bayraklı gemiler geçiş yaptı. Panamayı, 12 bin 765 adet ile Türk bayraklı ve 10 bin 735 ile Liberya bayraklı gemiler takip etti.

KAZALAR AZALDI

Ana Arama Kurtarma Merkezi ile 2025'te 299 deniz aracı kazasına müdahalede bulunularak 561 kişi kurtarıldı. Deniz araçlarının karıştığı kaza ve olaylar 2024'e göre yüzde 21 azaldı.