Boğulma tehlikesi geçiren Erol Özer’i yol uygulaması yapan polis kurtardı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen olayda ilçede denize giren Erol Özer (43) bir süre sonra dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Emniyet haber merkezinden de "Sürmene'de boğulma tehlikesi, yakın ekipler olay yerine geçsin" anonsu yapıldı. O sırada Devlet Sahil Yolunda yol uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma Amirliğinde görev yapan Polis memuru Gökhan Sarıoğlu, uygulama noktasından ayrılarak olayın yaşandığı yere doğru gitti. Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi gördüğünde beklemeden denize girip, kurtardı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve sağlık durumu iyi olan Erol Özer(43) taburcu oldu.

Kıyafetleriyle denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtaran o kahraman polis SABAH'a konuştu. Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği polis memuru Gökhan Sarıoğlu, "Önceki gün Devlet Sahil yolu üzerinde yol uygulama kontrolü yapıyorduk. O sırada bana doğru birisi koşarak gelip, az ilerde birisi denizde boğuluyor, bakar mısın dedi. Uygulama yaptığımız ekip arkadaşlarıma durumu söyleyip, olay yerine doğru koşmaya başladım. Deniz kenarına geldiğimde yaklaşık 30 metre açıkta birisinin dalgaya kapılıp, batıp çıktığını gördüm. Koşarken de 112'yi arayıp bilgi verdim. Ekiplerin olay yerine gelmesini beklemeden o anda kıyafetlerimle denize girdim. Yüzerek yanına gittiğimde yarı baygın haldeydi. Bana sadece gözlerinin görmediğini söyledi. Kolundan tutup, yüzerek onu kenara çıkardım. Bilinci açık ama yorgun haldeydi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, tedavi gördükten sonrada taburcu edildi. O arkadaş Trabzon'da yaşıyormuş. Sahilde 3 gün çadır kurup, kamp yapmışlar. Daha sonra beni telefonla arayıp, teşekkür etti. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

TÜRK POLİSİ HER YERDE VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Karada ve denizde Türk polisi vatandaşının yanında ve hizmetinde. Sürmene ilçesinde denize giren Erol Ö. vatandaşımızın boğulma tehlikesi geçirdiğinin anlaşılması üzerine aynı bölgede bayram nedeniyle uygulama yapmakta olan Sürmene polisi, kıyafetiyle denize atlayarak kurtardı" ifadelerine yer verildi.