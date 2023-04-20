Haberler Yaşam Haberleri Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası: Otomobil ve TIR'da yangın çıktı
Giriş Tarihi: 20.4.2023 01:42 Son Güncelleme: 20.4.2023 01:59

Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası: Otomobil ve TIR'da yangın çıktı

Bolu- Ankara il sınırında trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir TIR’ın önündeki otomobile çarpması sonucu araçta ve TIR’da yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülürken  kazada yaralı ve can kaybı olabileceği belirtiliyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası: Otomobil ve TIR’da yangın çıktı

Bolu- Ankara il sınırında trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir TIR'ın önündeki otomobile çarpması sonucu araçta ve TIR'da yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülürken kazada can kaybı ve yaralı olabileceği belirtiliyor

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Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası: Otomobil ve TIR'da yangın çıktı
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