Giriş Tarihi: 20.4.2023 01:42Son Güncelleme: 20.4.2023 01:59
Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası: Otomobil ve TIR'da yangın çıktı
Bolu- Ankara il sınırında trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir TIR’ın önündeki otomobile çarpması sonucu araçta ve TIR’da yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülürken kazada yaralı ve can kaybı olabileceği belirtiliyor
Bolu- Ankara il sınırında trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir TIR'ın önündeki otomobile çarpması sonucu araçta ve TIR'da yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülürken kazada can kaybı ve yaralı olabileceği belirtiliyor