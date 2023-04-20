Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası
Bolu- Ankara il sınırında trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir TIR’ın önündeki otomobile çarpması sonucu araçta ve TIR’da yangın çıktı.
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