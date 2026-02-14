Haberler Yaşam Haberleri Bolu Dağı Tüneli çıkışında feci kaza: Baba öldü oğlu yaralandı!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 16:38

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kamyona arkadan kamyon çarptı. Meydana gelen kazada kamyonun şoförü Mehmet Gövenç (28) yaralandı, yanındaki babası Rıza Gövenç yaşamını yitirdi.

DHA
Kaza, saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Gövenç'in kontrolünü kaybettiği kamyon, aynı yöne giden 16 VR 936 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Mehmet Gövenç'in kullandığı kamyonun ön kısmı hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde kamyon şoförü Gövenç'in yanındaki babası Rıza Gövenç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Gövenç ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Rıza Gövenç'in cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

