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Giriş Tarihi: 3.4.2022

Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan
Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D-100'e aktarıldı. Öte yandan heyelan sonucu toprak ve kaya parçalarının yolda yaklaşık 50 metrelik kısmı kapladığı görüldü.

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Bolu Dağı Tüneli girişinde heyelan
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