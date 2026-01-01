Bolu geçişinde trafik felç! Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım durdu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu'nun kilit noktalarından biri olan Bolu geçişinde trafik durdu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampalarda ilerlemekte güçlük çekti. Kontrolden çıkarak makaslayan tırlar sebebiyle otoyolun hem Ankara hem de İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.