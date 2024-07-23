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Giriş Tarihi: 23.7.2024

Bolu Tüneli İstanbul yönü 50 gün kapanacak

Bolu Tüneli İstanbul yönü 50 gün kapanacak
Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, temmuz ayının sonunda Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametine çalışmalara başlanacağını, trafiğin 50 gün kapalı kalacağını öngördüklerini ifade etti. Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bayındır, "Bolu Dağı Tüneli çıkış kortlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü uzatmıştık. İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. Yaklaşık 50 gün kapalı kalmasını öngörüyoruz. Trafik, Abant kavşağından D-100 yoluna aktarılacak" diye konuştu.
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Bolu Tüneli İstanbul yönü 50 gün kapanacak
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