Giriş Tarihi: 15.02.2026 22:32

Bolu'da meydana gelen olayda, lise öğrencisi 16 yaşındaki E.E.K.’den haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Eve giren ekipler 16 yaşındaki öğrenciyi evinde ölü olarak bulurken, Polis, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

İHA
Olay, Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi E.E.K.'den (16) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Polis, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bolu’da lise öğrencisi evinde ölü bulundu!
