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Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:42 Son Güncelleme: 20.10.2026 17:47

Bolu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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İHA
Bolu’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kartalkaya Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden S.Ö. idaresindeki 14 ADK 115 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen O.K. yönetimindeki 14 AK 163 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan V.Ö. yaralandı.

Bolu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#BOLU #ANKARA
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Bolu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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