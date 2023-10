Borç batağındaki İBB’den festivale 553 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hükümet tarafından gönderilen bütçeyi ulaşım başta olmak üzere birçok alandaki sorunlara acil çözüm bekleyen vatandaşlar için hizmet üretmek yerine, konserlere harcamaya devam ediyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılını 'Demokrasi Yüzyılı' başlığı ile kutlamaya hazırlanan İBB, 39 ilçede 122 gün boyunca seminer ve festivaller düzenleyecek. Bu kapsamda muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım ve materyallerinin alımı için ihale açtı. 4 şirketin dokümanını satın aldığı ihaleye ise sadece İBB iştiraki Kültür A.Ş. teklif verdi. 597 milyon 937 bin 375 TL yaklaşık maliyetle çıkılan ihaleyi, şirket 553 milyon 874 bin 400 TL bedelle aldı. İdare tarafından belirlenecek sanatçılara ödenecek tutarlar ise dikkat çekti. İBB tarafından bu yıl 6 farklı çocuk oyunu ve dans gösterisi için belirlenecek tiyatrocu, tiyatro, sahne ve dans gruplarına her bir performansları için net 10-40 bin TL arasında kaşe bedeli ödemesi yapılacağı belirtildi.Ayrıca, 9 farklı yetişkin oyunu, folklör gösterisi için belirlenecek isim ve gruplara net 25-250 bin TL kaşe bedeli ödemesine karar verildi. Konser, müzikli ya da müziksiz masal, öykü, şiir gibi gösteri temini kapsamında da belirlenecek sanatçılara her bir gösterileri için 40 bin TL ila 2 milyon TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda 22 konser ve dinleti organizasyonu düzenleneceği görüldü. İhale de ayrıca idare tarafından belirlenen müzisyen, orkestra, müzik grubu, müzik topluluğu, ressam, heykeltıraşın her birine ürettikleri her eser için net 25 bin TL ila 1 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca projeler için fikir sunup, onaylanacak fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak, isimleri idare tarafından belirlenecek sanatsal proje koordinatörlüğü, yöneticiliği ile kültür ve sanat uzmanı 95 kişiye her bir önerisi için net 20-100 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi. Bu kişilerin görev süresinin ise ihalenin başlama tarihi ile sözleşme bitimine kadar geçerli olacağı açıklandı. İhale kapsamında küratörlük sergi tasarım hizmeti için isimleri idare tarafından belirlenecek toplam 52 sanatçının her birine net 10 bin TL ila 100 bin TL ödeme yapılacağı aktarıldı.