Borsa İstanbul 130 kez uyardı, SPK sessiz kaldı! "Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimler?"

Fon soruşturması sürerken dikkat çeken bir detayı Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında kaleme aldı. Abdulkadir Selvi, "Şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın buna dikkate almadığı ifade ediliyor. Bırakın 130 defa uyarılmayı 1 defa uyarılsa dahi hemen harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.
Abdulkadir Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:
130 KEZ UYARILDI MI?
"İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK'nın buna dikkate almadığı ifade ediliyor.
Bırakın 130 defa uyarılmayı 1 defa uyarılsa dahi hemen harekete geçilmesi gerekiyor. Eğer 130 kez uyarıldıysa bu yangın bacayı sardı demektir. İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi?
Hadi JPMorgan ve Morgan Stanley'in uyarılarını dinlemediniz bari İstanbul Borsası'nı dinleseydiniz de ülkeye bu felaketi yaşatmasaydınız."