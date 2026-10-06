Borsa İstanbul 130 kez uyardı, SPK sessiz kaldı! "Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimler?"

Bırakın 130 defa uyarılmayı 1 defa uyarılsa dahi hemen harekete geçilmesi gerekiyor. Eğer 130 kez uyarıldıysa bu yangın bacayı sardı demektir. İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi?

Hadi JPMorgan ve Morgan Stanley'in uyarılarını dinlemediniz bari İstanbul Borsası'nı dinleseydiniz de ülkeye bu felaketi yaşatmasaydınız."