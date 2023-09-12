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Giriş Tarihi: 13.9.2023

Boyun çetesinin 6 üyesi Atina’da infaz edildi

Yunanistan’da öldürülen 6 kişinin firari çete lideri Barış Boyun’un adamları olduğu belirlendi. Ölenlerden Doruk Büyüktunç’un birkaç ay önce İstanbul’da polis takibinden kurtulup kaçtığı öğrenildi

Emir SOMER Emir SOMER
Boyun çetesinin 6 üyesi Atina’da infaz edildi
Yunanistan'da 6 Türk uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Öldürülen kişilerin İtalya'da yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un yakın adamları olduğu açıklandı. Başkent Atina'nın Artemida banliyösünde önceki gün yaşanan silahlı saldırıda 5'i otomobilde, biri ise araç dışında öldürülen kişilerin önce Arnavut olduğunu açıkladı. Daha sonra ise Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Öldürülen kişilerin isimleri şöyle: Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Doruk Ersu Büyüktunç, Barış Çağan, Burak Tahmaz, Ömer Kabza. Olay yerinde 25 boş kovan bulundu. Öldürülen kişilerin, firari suç örgütü lideri Barış Boyun'un yakın adamları olduğu kaydedildi.



BİR AY ÖNCE KAÇTI
Doruk Büyüktunç'un geçtiğimiz aylarda Oğuzhan H. ile polis takibinden kaçtığı, İstanbul Çekmeköy'de ormana kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Oğuzhan H. bir TIR kasasında kaçak olarak Gürcistan'a giderken İstanbul Organize polisi tarafından yakalanmış, Büyüktunç'un ise Yunanistan'a kaçtığı öne sürülmüştü. İtalya'da bulunan ve özellikle İstanbul'da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle tanınan Barış Boyun grubuna yönelik daha önce de yurtdışında saldırılar düzenlenmişti. O saldırılarda Abhazya'da Emircan Yılmaz, Gürcistan'da Edip Yalçın, Fransa'da Halil Ay vurulmuştu. Ay'ı katleden Gülbey Dilsiz de öldürülmüştü. İstanbul polisi, suç örgütüne yönelik defalarca operasyon düzenlemişti. Kırmızı Bülten ile aranan Boyun, İtalya'da yakalanıp tutuklanmış daha sonra ise serbest bırakılmıştı.

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Boyun çetesinin 6 üyesi Atina’da infaz edildi
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