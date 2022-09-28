Haberler Yaşam Haberleri Bozkır filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Bozkır filmi bu akşam Tv'de!
Giriş Tarihi: 28.9.2022 16:38 Son Güncelleme: 28.9.2022 16:39

Bozkır filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Bozkır filmi bu akşam Tv'de!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Bozkır filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer gibi birçok detayla gündemdeki yerini alıyor. Başrollerinde Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali gibi ünlü isimlerin yer aldığı dram türündeki yapım 52 kez ödül almaya hak kazanmıştır. Peki, Bozkır filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Bozkır filmine dair detaylar.

Bozkır filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Bozkır filmi bu akşam Tv’de!

Bozkır filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Yönetmen ve senarist koltuğunda Ali Özel'in oturduğu yapım, 81 kez uluslararası film festivallerinde finale, 52 kez ise ödüle layık görülmüştür. Dram türündeki yapımı yeniden izlemek isteyenler veya ilk kez izleyecek olanlar "Bozkır filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bozkır filmine dair detaylar.

BOZKIR FİLMİ KONUSU

Abdullah ile Çolak Ziya, Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan iki arkadaştır. Geçimlerini silah satarak kazanan Abdullah ve Çolak Ziya, her ne kadar birbirlerinden farklı karakterlere sahip olsalar da, yıllardır birlikte hayat mücadelesi vermişlerdir. Abdullah, sözlüsü Emine ile evlenmek için çabalarken, Çolak Ziya ise günü kurtarmaya çalışarak yaşar. Hayatta her şeyden önce mertlik, namus ve şerefe önem veren Abdullah ve Çolak Ziya, bir gün asker arkadaşları Testici Bekir'in evine ziyarete gittiklerinde, kendilerini tahmin edemeyecekleri bir durumun içerisinde bulurlar. Testici Bekir evde yoktur ve onlarla arkadaşlarının eşi Süheyla ilgilenmektedir. Bu durumu fırsat bilen Çolak Ziya, genç kadını yalnız bulduğu bir esnada, ona tacizde bulunur. Abdullah'ın gelmesi ile kaçmaya başlayan Çolak Ziya, Bozkır'ın ıssız tepesine geldiğinde, Abdullah'ın tek kurşunu ile ölür. Büyük bir pişmanlık ve öfke içerisinde olan Abdullah, adalete teslim olmaya karar verir. Ancak hapishanede yaşadığı zorluklar, Abdullah'ın hayatını alt üst eder. Abdullah, sözlüsü Emine'ye kavuşma umuduyla, suçunu inkar etmeye karar verir. Bozkır kabadayısı olan Erol Kara'nın da suçu üstlenmesi ile serbest kalan Abdullah için, asıl hesaplaşma şimdi başlayacaktır.

OYUNCULARI

Soydan Soydaş,

Tarık Tanrısever,

Süleyman Kabaali

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Bozkır filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Bozkır filmi bu akşam Tv'de!
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