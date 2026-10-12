Bu kış yurt dışına çıkmak isteyenlere müjde! 10 ülkeye vizesiz seyahat fırsatı!

Havaların soğumasıyla birlikte kış tatili planları da gündeme gelmeye başladı. Kimi gezginler kar manzaraları eşliğinde unutulmaz bir tatil yapmak isterken kimi ise tarihi şehirleri keşfetmeyi ve daha ılıman iklimlerde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Yurt dışına çıkmak isteyenler için vize işlemleri gerektirmeyen ülkeler de seyahat seçenekleri arasında yer alıyor.
Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'nın farklı noktalarına uzanan rotalar, kış aylarında farklı deneyimler yaşamak isteyenlere alternatifler sunuyor. İşte kış mevsiminde gezilecek yerler listenize ekleyebileceğiniz 10 vizesiz seyahat rotası.
Balkanlar'ın tarihi atmosferini keşfetmek isteyenler için Üsküp, farklı bir şehir deneyimi sunuyor. Taş Köprü, Vardar Nehri çevresi ve Eski Çarşı, şehrin öne çıkan durakları arasında bulunuyor. Geleneksel mimariyi, yerel lezzetleri ve hareketli şehir yaşamını bir arada görmek isteyenler rotasına Üsküp'ü ekleyebilir.
Vize durumu: Türk vatandaşları umuma mahsus pasaportla 90 güne kadar vizeden muaf seyahat edebiliyor.
Adriyatik kıyısında yer alan Kotor, taş evleri, dar sokakları ve körfez manzarasıyla dikkat çekiyor. Eski şehir merkezinde yürüyüş yapmak, tarihi surları keşfetmek ve kıyı boyunca uzanan manzaraları izlemek isteyenler için güzel bir alternatif. Özellikle fotoğraf çekmeyi seven gezginler için şehir, farklı kareler sunuyor.
Vize durumu: Türk vatandaşları umuma mahsus pasaportla 30 güne kadar vizeden muaf.
Tarihi yapıları, nehir kıyısındaki yürüyüş alanları ve canlı şehir hayatıyla Belgrad, kısa süreli yurt dışı gezileri için değerlendirilebilecek rotalardan biri. Kalemegdan bölgesini ziyaret etmek, Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktayı görmek ve şehrin farklı mahallelerini keşfetmek seyahate çeşitlilik katıyor.
Vize durumu: Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf.
Osmanlı ve Avrupa mimarisinin izlerini bir arada taşıyan Saraybosna, kültür ve tarih meraklıları için öne çıkıyor. Başçarşı'da dolaşmak, tarihi çeşmeleri görmek ve yerel mutfağı denemek şehrin klasik gezi planları arasında. Şehrin farklı kültürlerin izlerini taşıyan yapısı, ziyaretçilere kendine özgü bir atmosfer sunuyor.
Vize durumu: Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vizeden muaf.
Renkli balkonları, tarihi sokakları ve kükürtlü hamamlarıyla Tiflis, Kafkasya'yı keşfetmek isteyenler için dikkat çekici bir seçenek. Eski şehirde yürüyüş yapmak, Narikala çevresindeki manzaraları görmek ve Gürcü mutfağını tanımak seyahatin öne çıkan deneyimleri arasında yer alıyor.
Vize durumu: Türk vatandaşları geçerli yeni tip kimlik kartıyla veya pasaportla vizesiz seyahat edebiliyor. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla kimlik ya da umuma mahsus pasaportla seyahat edenler için zorunlu seyahat sağlık ve kaza sigortası şartı bulunuyor.
Hazar Denizi kıyısındaki Bakü, modern mimariyle tarihi şehir dokusunu bir araya getiriyor. İçerişehir'in dar sokakları, Kız Kulesi ve sahil boyunca uzanan yürüyüş alanları gezginlerin ilgisini çekiyor. Şehir, kısa bir kaçamakta hem kültürel durakları hem de çağdaş kent yaşamını deneyimlemek isteyenlere hitap ediyor.
Vize durumu: Türk vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaf. Türkiye'den doğrudan yapılan turistik seyahatlerde yeni tip kimlik kartıyla giriş imkânı da bulunuyor.
Farklı bir kültürle tanışmak isteyenler için Marakeş, renkli çarşıları, avlulu geleneksel yapıları ve bahçeleriyle öne çıkıyor. Jemaa el-Fnaa Meydanı'nın hareketli atmosferi, baharat tezgâhları ve el işi ürünlerin satıldığı pazarlar şehri keşfetmenin başlıca yolları arasında. Fas'ın mimarisini ve mutfağını yakından tanımak isteyenler için dikkat çekici bir rota.
Vize durumu: Türk vatandaşları umuma mahsus pasaportla 90 güne kadar vizeden muaf.
Gökdelenler, yeşil alanlar ve farklı kültürlerin buluştuğu sokaklarıyla Kuala Lumpur, Güneydoğu Asya'yı keşfetmek isteyenler için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Petronas İkiz Kuleleri, şehir merkezindeki alışveriş alanları ve yerel yemek pazarları, gezinin öne çıkan durakları arasında bulunuyor.
Vize durumu: Türk vatandaşlarına turistik seyahatlerde 90 güne kadar kalış için ücretsiz giriş vizesi uygulanıyor. Seyahatten önce güncel giriş koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.
Geleneksel tapınaklar ile ileri teknolojiyle şekillenen kent yaşamını bir arada görmek isteyenler için Tokyo, farklı bir deneyim sunuyor. Asakusa'nın tarihi atmosferinden Shibuya'nın kalabalık caddelerine uzanan şehir, Japon mutfağı ve kültürünü yakından tanımak isteyenlere hitap ediyor. Mevsime göre değişen kiraz çiçeği manzaraları ve sonbahar renkleri de seyahat planını şekillendirebiliyor.
Vize durumu: Türk vatandaşları umuma mahsus pasaportla 90 güne kadar vizeden muaf.
Tatilini tropik doğa ve deniz manzaralarıyla geçirmek isteyenler için Filipinler farklı bir seçenek sunuyor. Başkent Manila'nın ardından Palawan bölgesine geçerek turkuaz suları, kireç taşı kayalıklarını ve adalar arasındaki tekne rotalarını keşfetmek mümkün. El Nido ve Coron çevresi, doğa ve deniz odaklı bir tatil planlayanların değerlendirebileceği yerler arasında.
Vize durumu: Türk vatandaşları umuma mahsus pasaportla 30 güne kadar vizeden muaf seyahat edebiliyor.
Yurt dışı seyahatinde vize muafiyeti, ülkeye girişin kesin olarak garanti edildiği anlamına gelmiyor. Pasaportun geçerlilik süresi, dönüş bileti, konaklama bilgileri ve sınır görevlilerinin isteyebileceği belgeler önem taşıyabiliyor. Gürcistan gibi bazı destinasyonlarda ek sigorta şartları da uygulanıyor.
Bu nedenle uçak bileti veya konaklama rezervasyonu yapmadan önce T.C. Dışişleri Bakanlığının Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları sayfasını ve gidilecek ülkenin resmî giriş kurallarını kontrol etmek gerekiyor.