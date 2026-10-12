Bu kış yurt dışına çıkmak isteyenlere müjde! 10 ülkeye vizesiz seyahat fırsatı!

5. Bakü, Azerbaycan

Hazar Denizi kıyısındaki Bakü, modern mimariyle tarihi şehir dokusunu bir araya getiriyor. İçerişehir'in dar sokakları, Kız Kulesi ve sahil boyunca uzanan yürüyüş alanları gezginlerin ilgisini çekiyor. Şehir, kısa bir kaçamakta hem kültürel durakları hem de çağdaş kent yaşamını deneyimlemek isteyenlere hitap ediyor.

Vize durumu: Türk vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaf. Türkiye'den doğrudan yapılan turistik seyahatlerde yeni tip kimlik kartıyla giriş imkânı da bulunuyor.