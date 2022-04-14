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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Bu sefer nefesi yetmedi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bu sefer nefesi yetmedi

20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan ‘Bahtiyar’ solunum yolu hastalığı nedeniyle öldü. Ünü dünyaya yayılan horozun sahibi “Bahtiyar’ı 1 milyon lira verseler de satmam” diyordu

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak, Bahtiyar adını verdiği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayıldığını fark edince, o anları sosyal medyadan paylaştı. 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan Bahtiyar'ın ünü kısa sürede Türkiye'yi aşıp yurtdışına yayıldı. Japonya ve Çin'de haber bültenlerine konu oldu. Bahtiyar'ın sosyal medyadaki görüntüleri yurtdışında milyonlarca kez izlendi. Ünlü Cezayirli Youtuber Khoubai, Bahtiyar'ın videosunu çekebilmek için 3 bin 500 kilometre uzaklıktan Denizli'ye geldi.
Gökbudak, takas için otomobil bile teklif edilen horozu için, "1 milyon lira verseler de satmam" dedi. Sahibinin gözü gibi baktığı Bahtiyar, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yolu rahatsızlığına yol açan CRD'ye yakalandı. Hemen tedaviye başlandı ancak horoz hayatını kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun ölümü başta Okan Gökbudak olmak üzere duyanlara büyük üzüntü yaşattı.



'BAŞSAĞLIĞI İÇİN ARAYAN ÇOK OLDU'
SABAH'a konuşan Okan Gökbudak, "2 gün önce vefat etti. Mezar yapmadım ama sadece benim bildiğim bir yere gömdüm. Bahtiyar'ın yavruları da var. Hastalığa yakalanıp ölmesinler diye yavruları arkadaşlarıma ve çevremdekilere dağıtmıştım. Onlar da Bahtiyar gibi öttükten sonra titreyip bayılıyor. Bahtiyar ilk göz ağrımdı. Gerçekten çok üzüldüm. Aileden bir parça gibiydi. Üzüntüden gece uyuyamadım. Beni çok etkiledi. Annem-babam ve akrabalarım da üzüldü. Başsağlığı için arayan çok oldu. Telefonum susmadı" dedi.

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