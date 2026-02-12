Buca Belediyesi’ne ’rüşvet’ operasyonunda gelişme! Tutuklu sayısı arttı

CHP'li Buca Belediyesi'ne ilişkin 'rüşvet' operasyonunda daha önce adli kontrolle serbest bırakılan 7 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon etrafında 7 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmasına hükmedilen 7 kişi cezaevine gönderildi. Son olarak soruşturma etrafında tutuklu sayısı 14'e çıktı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belediyede 'rüşvet' karşılığı farklı imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri öne sürülerek 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

5 Şubat Perşembe günü düzenlenen operasyon kapsamında 26'sı gözaltına alınmış ve emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 7'si tutuklanmış, 19 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Biri yurt dışında olduğu tespit edilen 2 kişinin de yakalanması adına çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.