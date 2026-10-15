Haberler Yaşam Haberleri Kuryeler bugün çalışıyor mu, motosikletler yasaklandı mı? 15 Ekim Perşembe İstanbul Valiliği tedbirleri
Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:56 Son Güncelleme: 15.10.2026 09:44

Kuryeler bugün çalışıyor mu, motosikletler yasaklandı mı? 15 Ekim Perşembe İstanbul Valiliği tedbirleri

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi’nde etkisini artıran şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle birçok tedbir kararını hayata geçirdi. Kent genelinde güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla dün, iki tekerlekli taşıtlar için geçici trafik kısıtlamasına gidildi. Sipariş vermek isteyen veya kargo bekleyen vatandaşlar 15 Ekim Perşembe (bugün) kuryeler çalışıyor mu sorusuna kilitlendi.

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Kuryeler bugün çalışıyor mu, motosikletler yasaklandı mı? 15 Ekim Perşembe İstanbul Valiliği tedbirleri
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Olumsuz hava şartlarının ulaşımı aksatması üzerine yetkili makamlar teyakkuza geçerek yeni önlemlerini duyurdu. Marmara ve çevresindeki fırtına uyarısı sonrası sipariş platformları servis süreçlerini yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. 15 Ekim motosiklet yasağının ne kadar süreceği ile ilgili gözler Valilik açıklamalarında.

BUGÜN KURYELER YASAKLANDI MI?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM tarafından paylaşılan turuncu kodlu hava tahmin raporlarının ardından kamu güvenliğini korumak adına önemli kararlar aldı. 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla yürürlüğe giren kısıtlama düzenlemesi, 15 Ekim Perşembe günü de uygulanmaya devam ediyor.

MOTOSİKLET YASAĞI NE KADAR SÜRECEK

Valilik tarafından yapılan resmi duyuruda, ikinci bir duyuruya kadar ifadesi yer aldı. Bu noktada İstanbul Valiliği yeni bir açıklama yayınlayana kadar ve hava koşulları düzelene kadar motosiklet çıkış yasağı sürecek.

İşte, o açıklama:

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BASIN AÇIKLAMASI (2026-66)

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir.

İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.

Bu kararlar çerçevesinde;

- İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

- ⁠Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

- Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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