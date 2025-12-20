Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maçları ve detayları!

Aralık ayının son haftalarına girilirken liglerde şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bugün Türkiye'de Süper Lig heyecanı yaşanırken, Avrupa'da La Liga, Serie A, Premier Lig ve Bundesliga'da dev kapışmalar bizi bekliyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak olan Real Madrid ve Juventus maçları, Türk taraftarlar için ayrı bir önem taşıyor. Sporun her dalında rekabetin tavan yapacağı 20 Aralık Cumartesi gününün tüm yayın akışı şöyle: