Haberler Yaşam Haberleri Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maçları ve detayları!
Giriş Tarihi: 20.12.2025 22:30

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte yeşil sahalarda heyecan zirve yapıyor! 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Süper Lig’den İtalya ve İspanya kupalarına kadar pek çok karşılaşma olacak. Milli yıldızlarımız Arda Güler (Real Madrid) ve Kenan Yıldız’ın (Juventus) sahaya çıkacağı bu özel günde, futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Peki, bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün ayrıntılı maç rehberi.

Aralık ayının son haftalarına girilirken liglerde şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bugün Türkiye'de Süper Lig heyecanı yaşanırken, Avrupa'da La Liga, Serie A, Premier Lig ve Bundesliga'da dev kapışmalar bizi bekliyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak olan Real Madrid ve Juventus maçları, Türk taraftarlar için ayrı bir önem taşıyor. Sporun her dalında rekabetin tavan yapacağı 20 Aralık Cumartesi gününün tüm yayın akışı şöyle:

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ARALIK 2025

Trendyol Süper Lig

14.30 Konyaspor-Kayserispor

17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Trendyol 1. Lig

13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK

13.30 Iğdır FK-Sivasspor

16.00 Boluspor-Pendikspor

19.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

Premier Lig

15.30 Newcastle United-Chelsea

18.00 Wolverhampton-Brentford

18.00 Bournemouth-Burnley

18.00 Manchester City-West Ham United

18.00 Brighton-Sunderland

20.30 Tottenham-Liverpool

23.00 Leeds United-Crystal Palace

23.00 Everton-Arsenal

La Liga

16.00 Real Oviedo-Celta Vigo

18.15 Levante-Real Sociedad

20.30 Osasuna-Deportivo Alaves

23.00 Real Madrid-Sevilla

Serie A

20.00 Lazio-Cremnonese

22.45 Juventus-Roma

Bundesliga

17.30 Stuttgart-Hoffenheim

17.30 Hamburg-Eintracht Frankfurt

17.30 Augsburg-Werder Bremen

17.30 Wolfsburg-Freiburg

17.30 Köln-Union Berlin

20.30 RB Leipzig-Bayer Leverkusen

Bundesliga, Premier Lig ve Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarında yayımlanırken La Liga ve Serie A maçları S Sport ekranlarından takip ediliyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz