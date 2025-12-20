Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, günün maçları ve detayları!

Aralık ayının son haftalarına girilirken liglerde şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bugün Türkiye'de Süper Lig heyecanı yaşanırken, Avrupa'da La Liga, Serie A, Premier Lig ve Bundesliga'da dev kapışmalar bizi bekliyor. Özellikle akşam saatlerinde oynanacak olan Real Madrid ve Juventus maçları, Türk taraftarlar için ayrı bir önem taşıyor. Sporun her dalında rekabetin tavan yapacağı 20 Aralık Cumartesi gününün tüm yayın akışı şöyle:
Trendyol Süper Lig
14.30 Konyaspor-Kayserispor
17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Trendyol 1. Lig
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK
13.30 Iğdır FK-Sivasspor
16.00 Boluspor-Pendikspor
19.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü
Premier Lig
15.30 Newcastle United-Chelsea
18.00 Wolverhampton-Brentford
18.00 Bournemouth-Burnley
18.00 Manchester City-West Ham United
18.00 Brighton-Sunderland
20.30 Tottenham-Liverpool
23.00 Leeds United-Crystal Palace
23.00 Everton-Arsenal
La Liga
16.00 Real Oviedo-Celta Vigo
18.15 Levante-Real Sociedad
20.30 Osasuna-Deportivo Alaves
23.00 Real Madrid-Sevilla
Serie A
20.00 Lazio-Cremnonese
22.45 Juventus-Roma
Bundesliga
17.30 Stuttgart-Hoffenheim
17.30 Hamburg-Eintracht Frankfurt
17.30 Augsburg-Werder Bremen
17.30 Wolfsburg-Freiburg
17.30 Köln-Union Berlin
20.30 RB Leipzig-Bayer Leverkusen
Bundesliga, Premier Lig ve Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarında yayımlanırken La Liga ve Serie A maçları S Sport ekranlarından takip ediliyor.