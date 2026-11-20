Bulgaristan
'da yakalanan ve uluslararası seviyede aranan iki firari Türkiye'ye iade edildi. İade edilen isimlerden biri, kamuoyunda "Karacellatlar" olarak bilinen "Arap" kod adlı Emre Yalvan oldu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan aranan Emre Yalvan hakkında, 10 ayrı yakalama emri ve kırmızı bülten bulunuyordu. Adalet Bakanlığı
, 18 Eylül 2026 tarihinde Bulgaristan'dan resmi iade talebinde bulundu. İki ülkenin INTERPOL
birimleri arasında belirlenen seyahat programı doğrultusunda uluslararası seviyede aran Emre Yalvan ve Murat Saydam, İstanbul Havalimanı
'na getirildi. İki firari, burada emniyet görevlilerince teslim alındı.