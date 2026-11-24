Mutfakların ve yemek masalarının ayrılmaz ikilisi olan tuz ve karabiberlikler, genellikle ikili setler halinde satılıyor. Hemen herkes yemeğine baharat eklemek için bu küçük cam kapları ters çevirip sallıyor ya da işaret parmağıyla hafifçe vuruyor. Ancak cam haznelerin alt kısmında yer alan küçük tırtıklar ve kabartmalar, baharatı çok daha kontrollü ve eşit dağıtmanın pratik bir yolunu sunuyor.
Tuzluğu baş aşağı çevirip sallamak çoğu zaman tuz tanelerinin tabağın kenarlarına ve masa örtüsüne saçılmasına neden olur. Oysa tuzlukların altındaki tırtıklı yüzeyi kullanarak oluşturacağınız titreşimle baharatın deliklerden kesintisiz ve dengeli biçimde akmasını sağlayabilirsiniz.
Tuzluğu veya karabiberliği elinize alın ve her zamanki gibi yemeğin üzerinde baş aşağı çevirin.
Diğer elinize takımın diğer parçasını alın ve altındaki tırtıklı yüzeyi elinizdeki ilk tuzluğun tabanına temas ettirin.
Hiç baskı uygulamadan iki tuzluğun alt yüzeyini dairesel hareketlerle hafifçe birbirine sürtün.
Sürtünmeyle ortaya çıkan hafif titreşim, baharat tanelerinin tıkanmadan, tıpkı pilli bir baharat değirmeni çalışıyormuş gibi tek bir noktaya ve eşit miktarda dökülmesini sağlar.
Bu tekniğin özellikle karabiber kullanırken çok önemli bir avantajı daha bulunuyor. Klasik sallama yönteminde yüzlerce mikroskobik karabiber zerreciği havaya karışarak ani hapşırma krizlerine yol açarken, sürtme tekniğinde baharat doğrudan yemeğin üzerine yöneliyor. Böylece hem etraf kirlenmiyor hem de havaya toz kalkmadığı için hapşırma sorunu ortadan kalkıyor.
Peki cam tuzlukların altındaki bu oluklar gerçekten bu yöntem düşünülerek mi tasarlandı?
Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre tuzlukların altındaki tırtık ve kabartmalar, ürünün pürüzsüz veya hafif engebeli masa yüzeylerinde kaymadan daha dengeli durması ve kolayca devrilmemesi için tasarlanıyor.