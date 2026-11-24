Mutfakların ve yemek masalarının ayrılmaz ikilisi olan tuz ve karabiberlikler, genellikle ikili setler halinde satılıyor. Hemen herkes yemeğine baharat eklemek için bu küçük cam kapları ters çevirip sallıyor ya da işaret parmağıyla hafifçe vuruyor. Ancak cam haznelerin alt kısmında yer alan küçük tırtıklar ve kabartmalar, baharatı çok daha kontrollü ve eşit dağıtmanın pratik bir yolunu sunuyor.