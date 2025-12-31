Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, Burak Yörük’ün merak edilenleri

Yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Burak Yörük, son dönemde yalnızca oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da merak ediliyor. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve bir ilişkisi bulunup bulunmadığı gibi sorular öne çıkarken, Burak Yörük'ün hayatına dair detaylar araştırılıyor.
Burak Erman Yörük (d. 26 Mayıs 1995, İstanbul), Türk oyuncu. 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Ümraniye'de büyüdü. 6 yaşından bazı televizyon yapımlarında rol alarak oyunculuğa başladı. 12 yaşında oyunculuğu bıraktı, basketbol ile ilgilendi.14 yaşından itibaren farklı kurumlarda oyunculuk eğitimi aldı.
Bir süre Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gördü; ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nin Gastronomi bölümüne geçti. Öğrencilik yıllarında dizilere rol almaya devam etti ve öğrenimin tamamlayamadı.
"Biz Boşanıyoruz", "Şeytan", "20 Dakika", "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer aldı. "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile tanındı. "4N1K 2" filminde ve "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinde de Barış'ı canlandırdı. Bu filmeri "Baraj", "Aşk Mantık İntikam","Seversin" ve "Taşacak Bu Deniz" dizileri izledi.
2025'te yayınlanmaya başlayan Taşacak Bu Deniz dizisindeki partneri Ava Yaman ile birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı programına davet edilmiştir.