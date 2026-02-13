Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da feci kaza: Araç yayalara çarptı 1'i ağır 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 22:25

Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. (19) idaresindeki 15 AL 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarptı. Kazada İ.Ü., E.Ç. ve Z.E. yaralandı. İhbar üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Z.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

