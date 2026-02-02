Burdur’da yürekler yandı: 7 ölü 5 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ağlasun–Antalya– Isparta Karayolu'nda Aşağı Yumrutaş mevkisinde dün saat 11.00 sıralarında Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki otomobil, Sedat Akgün (42) yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken kazada çok sayıda kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu kurtararak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.





3 YARALININ DURUMU AĞIR

Burdur'daki kazada, sürücüler Cuma Ali Süzer (21), Sedat Akgün (42) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Melek Akgün (45), Kuzey Akgün (10), İfaket Aydın (70), Nevin Süzer (53) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Antalya-Isparta Karayolu tümüyle trafiğe kapatılırken incelemenin ardından araçlar kaldırıldı.