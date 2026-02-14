Bursa Adliyesi’ndeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! ’Size selam veren kim varsa vuracağım’

'100 MİLYON LİRA İSTEDİ'

Oğlu ve eşini saldırıda kaybeden Elif Akça ise 2023 yılındaki silahlı saldırının ardından Tolga Ergün'ü hastanede ziyarete gittiğinde, Kemal Ergün'ün kendisinden 100 milyon lira istediğini öne sürerek, "Eşim kavgayı ayırmaya çalışıyorken, Tolga da ayırsaydı böyle bir hadise yaşanmayacaktı. 5 kişi eşime saldırıyor. Oğlum babasının yere düştüğünü görünce dayanamamış ve 5 kişiyi uzaklaştırmak adına yere düşen silahla ateş etmiş. Tolga ayırmak isteseydi olayın boyutu buraya gelmeyecekti. Ben, 20 gün sonra hastaneye ziyarete gittim. Üzüldüğümü dile getirdim, babasıyla görüştüm. Bu olayın üzücü olduğunu söyledim. 'Yapabileceğim bir şey var mı?' diye sordum. Bana, 'Ben size şartlarımı sundum, 4 gün içinde bu ülkeyi terk edin. Sizden şikayetçi olmayacağım. Yoksa size selam veren kim varsa vuracağım' dedi ve bizden 100 milyon lira para istedi. 'Verebilirsin, ben sizin her şeyinizi biliyorum' dedi. Biz husumet olmasın diye elimizden geleni yaptık. Dava sürecinde sürekli insanlar kapımıza gelip, 'Bize para verin sorunu çözelim' diye konuşuyorlardı. Eşim onları dinlemeyip, adalete güvendi" diye konuştu.