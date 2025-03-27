Bursa Uludağ’daki Kervansaray Otel’de yangın! Can kaybı yükseldi: Milli Kayakçı Berkin Usta’dan acı haber geldi!

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciasının üzerinden kısa bir süre geçmişken Türkiye bu kez de Uludağ'dan gelen yangın haberiyle sarsıldı. Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıktı. Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ... YARALILARIN DURUMU AĞIR!
1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemeyen otelin kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.
Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında içeride bulunan 13 kişiden 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan bu kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.
1982 YILINDA FAALİYE GEÇMİŞ, TURİZM İŞLETME BELGESİ OLMADIĞI İÇİN OCAK AYINDA KAPATILMIŞ!
Uludağ'da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma sürüyor.
MİLLİ KAYAKÇI HAYATINI KAYBETTİ
Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de hayatını kaybeden kişinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi. Aynı yangında, Kayak Hocaları Derneği Başkanı Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta yaralandı.
BELEDİYE BAŞKANI BOZBEY: BİNA TAMAMEN BOŞALTILMIŞ DURUMDA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangınla ilgili şu bilgileri verdi: "Bina tamamen boşaltılmış durumdadır. Net bilgi olmamakla beraber, 2 kişinin vefat ettiği bildirildi. Yangının başlamasıyla beraber, arkadaşlarımız hemen ulaşıp müdahale etti. Binayı komple boşalttı. Denetlenen otellerden bir tanesiydi. Kartalkaya'daki yangından sonra yeniden denetlemeye tabi tuttuğumuz bir oteldi. Hazırlanan raporu da hem Uludağ Alan Başkanlığına, hem ilgili bakanlığa, hem de Osmangazi Belediyesine ilettik."
"KAPATILMASI GEREKEN BİR OTELDİ"
Raporu net olarak aktarmanın mümkün olmadığını belirten Bozbey, "Ancak eksikleri olan bir oteldi. Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Ancak kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Biz denetimleri yapıyoruz. Uludağ Alan Başkanlığına biz bu raporları iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor. Otel tamamen boşaltıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerle görüşmeler sağladım. Ancak öncelikle, yangının söndürülmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Otelde, personel olarak 4 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tam net bilgi değil. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmalarından sonra yapılacak denetimde ortaya çıkacaktır. Ancak ilk tespitlere göre, alt kattaki mutfak veya kafeteryadan olduğu tahmin ediliyor. Bina tamamen boşaltıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. İçeride insan olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor" dedi.
VALİLİK: OTELDE 12 PERSONEL VARDI
Bursa Valiliği, Uludağ 1. Otelle Bölgesi'ndeki otelde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."