Bursa Uludağ’daki Kervansaray Otel’de yangın! Can kaybı yükseldi: Milli Kayakçı Berkin Usta’dan acı haber geldi!

"KAPATILMASI GEREKEN BİR OTELDİ"

Raporu net olarak aktarmanın mümkün olmadığını belirten Bozbey, "Ancak eksikleri olan bir oteldi. Kapatılmasına karar verilen bir oteldi. Ancak kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum. Biz denetimleri yapıyoruz. Uludağ Alan Başkanlığına biz bu raporları iletiyoruz. Gereğini onlar yerine getiriyor. Otel tamamen boşaltıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerle görüşmeler sağladım. Ancak öncelikle, yangının söndürülmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Otelde, personel olarak 4 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tam net bilgi değil. Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmalarından sonra yapılacak denetimde ortaya çıkacaktır. Ancak ilk tespitlere göre, alt kattaki mutfak veya kafeteryadan olduğu tahmin ediliyor. Bina tamamen boşaltıldı ve yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılıyor. İçeride insan olup olmadığı tek tek kontrol ediliyor" dedi.