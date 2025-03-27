SON DAKİKA: Bursa Uludağ’da otel yangını! Ölü ve yaralılar var... | Video
Son dakika haberi: Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre yangında ölü ve yaralılar var...
Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangında ölü ve yaralılar var...
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