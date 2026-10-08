Bursa’da acı kaza! Şerit değiştiren otomobil motosikleti metrelerce sürükledi: Kahreden detaylar ortaya çıktı!

TALİHSİZ EŞ KAZAYA TANIK OLDU

Bilensir'in kendisi gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir'in, diğer oğlu G.B. (15) ile birlikte arkadan gelirken kazayı görüp, durduğu ve sinir krizi geçirip, diğer sürücülerden yardım istediği anlar da görüntüye yansıdı.

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