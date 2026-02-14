Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz görüntüler: Mağaza açılışında izdiham!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 12:37

Bursa’da akılalmaz görüntüler: Mağaza açılışında izdiham!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni açılan bir mağazada bazı ürünler 100 TL’den satışa sunulunca izdiham yaşandı. Saatlerce sıra bekleyen müşteriler, kapılar açıldıktan sonra ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde hizmete giren ev eşyaları ve aletleri satan bir mağaza, açılışa özel birçok ürünü 100 TL'den satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI ZOR ANLAR YAŞADI

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı. İçeri giren müşteriler, istediği ürünü alabilmek için birbirleriyle yarışırken o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

