Bursa’da akılalmaz görüntüler: Mağaza açılışında izdiham!

Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde hizmete giren ev eşyaları ve aletleri satan bir mağaza, açılışa özel birçok ürünü 100 TL'den satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.