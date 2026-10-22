Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Elinde gazozuyla gelip vitrindeki telefonları çaldı: Pişkin hırsız kameraya böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 15:20 Son Güncelleme: 22.10.2026 15:45

Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Elinde gazozuyla gelip vitrindeki telefonları çaldı: Pişkin hırsız kameraya böyle yakalandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Mağazaya elindeki gazozu içerek rahat tavırlarla giren şüpheli, vitrindeki telefonu böyle çalıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

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DHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Elinde gazozuyla gelip vitrindeki telefonları çaldı: Pişkin hırsız kameraya böyle yakalandı!
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Olay, dün öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki cep telefonu mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; iş yeri sahibi, dükkanın arka tarafındayken, içeri giren şüpheli, vitrindeki cep telefonu alıp kaçtı.

PİŞKİN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki gazozu içerek içeri giren şüphelinin, etrafa baktıktan sonra bankonun üzerinden vitrine uzanıp, cep telefonun çaldığı ve gazozunu içmeye devam edip, soğukkanlılıkla dışarı çıktığı görüldü.

Böyle rahatlık görülmedi: Gazoz içerek girdiği mağazanın vitrinindeki cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada | Video

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Elinde gazozuyla gelip vitrindeki telefonları çaldı: Pişkin hırsız kameraya böyle yakalandı!
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