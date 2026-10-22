Bursa’da akılalmaz hırsızlık! Elinde gazozuyla gelip vitrindeki telefonları çaldı: Pişkin hırsız kameraya böyle yakalandı!

Olay, dün öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki cep telefonu mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; iş yeri sahibi, dükkanın arka tarafındayken, içeri giren şüpheli, vitrindeki cep telefonu alıp kaçtı.
PİŞKİN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki gazozu içerek içeri giren şüphelinin, etrafa baktıktan sonra bankonun üzerinden vitrine uzanıp, cep telefonun çaldığı ve gazozunu içmeye devam edip, soğukkanlılıkla dışarı çıktığı görüldü.
Böyle rahatlık görülmedi: Gazoz içerek girdiği mağazanın vitrinindeki cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada | Video