Bursa’da korkunç kaza: 2 kuzen hayatını kaybetti!

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Emin İşkol'un yönetiminde bulunan motosiklet ile aynı yönde ilerleyen A.O.'nun kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Musa İşkol yola savrulurken, motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Abdullah Emin İşkol'un olay yerinde hayatını kaybettiği, amca oğlu olduğu öğrenilen Musa İşkol'un ise ağır yaralandığı belirlendi.

Bursa'da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti