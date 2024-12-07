Bursa'da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti 07.12.2024 | 09:01 Bursa'da otomobile çarparak savrulan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Emin İşkol (24) 16 BET 070 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, önünde seyreden A.O. idaresindeki 16 ABL 010 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Abdullah Emin İşkol ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Musa İşkol savruldu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Abdullah Emin İşkol'un olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Musa İşkol ise yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Musa İşkol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Abdullah Emin İşkol ve Musa İşkol'un amca çocukları olduğu öğrenildi. Olayı duyan aile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza sebebiyle 2 şeride düşürülen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.