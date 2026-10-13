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Giriş Tarihi: 13.10.2026 21:33 Son Güncelleme: 13.10.2026 21:40

Bursa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bursa’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolların sular altında kaldığı kentte, yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

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İHA
Bursa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Kentin farklı noktalarında etkili olan yağış sonrası pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bazı yollarda biriken yağmur suları nedeniyle yollar adeta göle dönerken, çevredeki alanlar da sular altında kaldı.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Pazar yerleri ve sokaklar göle döndü


Yağışın ardından ortaya çıkan görüntülerde, pazar yerlerinde ve sokak aralarında su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağışın etkisiyle kentte yaşanan olumsuzluklar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

#BURSA
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Bursa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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