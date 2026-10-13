Kentin farklı noktalarında etkili olan yağış sonrası pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bazı yollarda biriken yağmur suları nedeniyle yollar adeta göle dönerken, çevredeki alanlar da sular altında kaldı.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Pazar yerleri ve sokaklar göle döndü



Yağışın ardından ortaya çıkan görüntülerde, pazar yerlerinde ve sokak aralarında su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağışın etkisiyle kentte yaşanan olumsuzluklar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.