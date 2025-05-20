Bursa’da toplu taşımada grev: Metro seferlerini stajyerler yaptı

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) bünyesinde çalışan 2 bin 850 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların uzlaşamaması nedeniyle grev kararıyla sonuçlandı.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan BURULAŞ işçileri alınan karar neticesinde greve gitti.
Toplu ulaşımda yüz binlerce Bursalının sıkıntı yaşamaması için ek tedbirler alındı.
TRENLERİ STAJYERLER ÇALIŞTIRDI
1500 halk otobüsü aynı anda sabah saatlerinde sefere çıktı. Greve katılmayan bazı çalışanlar da görevinin başına geldi.
Bazı noktalarda ise trenleri stajyerlerin çalıştırdığı öğrenildi.
Bursa'da halk otobüs şoförleri grevde | Video