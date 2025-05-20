Bursa'da halk otobüs şoförleri grevde | Video

Bursa'da metro şoförlerinden sonra halk otobüs soförleri de iş bıraktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Halk Otobüsü Sendikası'nın yaptığı toplantıdan sonuç çıkmayınca, sendika grev kararı aldı.