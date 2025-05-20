Video Haber Bursa'da halk otobüs şoförleri grevde | Video
Bursa'da halk otobüs şoförleri grevde | Video

Bursa'da halk otobüs şoförleri grevde | Video

20.05.2025 | 11:23

Bursa'da metro şoförlerinden sonra halk otobüs soförleri de iş bıraktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Halk Otobüsü Sendikası'nın yaptığı toplantıdan sonuç çıkmayınca, sendika grev kararı aldı.

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