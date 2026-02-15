Haberler Yaşam Haberleri Butik otelde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 15.02.2026 15:06

Butik otelde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, dumandan zehirlenen polis memuru eşi Mehmet Ayten (50) hastaneye kaldırıldı. Ayten çiftinin Manisa'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için otele tatile geldiği belirtildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Butik otelde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı
  • ABONE OL

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik otelde saat 06.00 sıralarında klimadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler, Manisa'da görevli polis memuru Mehmet Ayten ve eşi Emine Ayten'in kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı. Yangında Mehmet Ayten ve Emine Ayten dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Ayten burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayten'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise 9 Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık'a geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Butik otelde yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz