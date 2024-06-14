Büyük bayram göçü

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler nedeniyle Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Bayram dolasıyla tatile ya da memleketlerine gidecek yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren Esenler'deki otogara gelmeye başladı. Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluştu; yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların talebini karşılamak isteyen birçok şehirlerarası otobüs firması ek seferler düzenledi.Şehirlerarası otobüs firması yetkilisi Hamit Karasu, bayram tatili nedeniyle talep fazla olunca ek sefer düzenlediklerini söyledi. Karasu, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşıyoruz. Bu nedenle tedbirlerimizi aldık. Ek sefer planımız var" ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 743 sefer yapılması planlanıyor. Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu meydana geldi. Yolcular, havalimanı binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk oluşurken uzun kuyruklar görüldü. Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcular, kontrol noktalarında sıra bekledi. Başta Muğla ve Antalya'nın gözde tatil beldeleri de tatil yoğunluğundan nasibini aldı. İstanbul'da ise araçlarıyla memleketlerine yahut tatil beldelerine gitmek için yola çıkanlar yer yer trafik sıkışıklığına neden oldu.