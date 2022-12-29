Büyük ikramiye 200 milyon lira için bayilere yoğun ilgi

İstanbul Eminönü ve Kadıköy'de milli piyango bileti alıp şansını denemek isteyenler, gezici bayilerin önünde yoğunluk oluşturdular. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak.