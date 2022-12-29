Büyük ikramiye 200 milyon lira için bayilere yoğun ilgi

İstanbul Eminönü ve Kadıköy'de milli piyango bileti alıp şansını denemek isteyenler, gezici bayilerin önünde yoğunluk oluşturdular. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak.
Bu yıl, tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler ise biletlerin satışa sunulmasıyla Türkiye'nin dört bir yanında biletlerini satın almaya başladı.
Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.
Yeni yıla sayılı gün kala 200 Milyon garantili ikramiye için vatandaşlar özellikle büyük şans getirdiği belirtilen Bahçekapı bayinin önünde yoğunluk oluşturdu.
Milli Piyango satıcıları 200 milyon liralık garanti ikramiyeden dolayı biletlerin yüzde 90'ından fazlasının satıldığını söylediler.