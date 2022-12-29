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Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:05 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:10

Büyük ikramiye 200 milyon lira için bayilere yoğun ilgi

Yeni yıla kısa süre kala bu yıl tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler, milli piyango biletlerine büyük rağbet gösterdi. 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi almak isteyenler ise sadece sabit bayileri değil, gezici bayilerin de önünü doldurdu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Büyük ikramiye 200 milyon lira için bayilere yoğun ilgi

İstanbul Eminönü ve Kadıköy'de milli piyango bileti alıp şansını denemek isteyenler, gezici bayilerin önünde yoğunluk oluşturdular. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak.

Bu yıl, tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler ise biletlerin satışa sunulmasıyla Türkiye'nin dört bir yanında biletlerini satın almaya başladı.

Çeyrek bilet 50 lira, yarım bilet 100 lira ve tam bilet ise 200 liraya satıldı.

Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.

Yeni yıla sayılı gün kala 200 Milyon garantili ikramiye için vatandaşlar özellikle büyük şans getirdiği belirtilen Bahçekapı bayinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Milli Piyango satıcıları 200 milyon liralık garanti ikramiyeden dolayı biletlerin yüzde 90'ından fazlasının satıldığını söylediler.

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Büyük ikramiye 200 milyon lira için bayilere yoğun ilgi
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