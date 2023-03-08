Çadır kentte kurulan voleybol sahasında milli takıma hazırlanıyor: Günde 3 saat antrenman yapıyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Ayşe Erdoğan ve ailesinin evi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar aldı. Erdoğan, ailesiyle birlikte asrın felaketinin ardından Hassa'da kurulan çadır kente yerleşti.Hatsaş A.Ş. Ortaokulu son sınıf öğrencisi olan Ayşe yaklaşık 6 ay önce ortaokul öğrencileri arasında en iyi sporcu seçildi. Erdoğan, takımı ile birlikte yarışmalara hazırlanmaya başladı. Erdoğan, "Arkadaşlarımdan görerek başladım. Kısa bir sürede de en iyi sporcu seçildim. Smaçörüm, takımımla birlikte yarışmalara hazırlanıyorduk. Okullar arası yarışmalara gidecektik ama deprem oldu. Biz umudumuzu kaybetmiyoruz, eski günlerimize döneceğiz ve biz yarışmalara katılarak derece yapacağız" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çadır kente kurulan etkinlik alanlarında her gün en az 3 saat voleybol oynayarak antrenman yapan Erdoğan, çadır kentte kalan kendisinden küçüklere de voleybol oynamayı öğretiyor. Çadır kentteki miniklerin 'Voleybolcu ablası' olan Erdoğan'ın en büyük hayali ise Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda oynamak. Erdoğan, hayalini gerçekleştirmek için şartlar ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğini söyleyerek, "Burada bizler için etkinlik ve spor alanları kuruldu. Her gün en az 3 saat çalışıyorum, bu sırada derslerimi de aksatmıyorum. Sabahları kurulan okula gidiyorum, öğlen ise antrenman yapıyorum. En büyük hayalim Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda oynamak. Hande Balad'ın hayranıyım, onunla tanışmayı çok istiyorum. Şartlarımız ne kadar zor olursa olsun çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.