Yakalanmadığın sürece her şey legal demişlerdi... Yakalandılar!

İstanbul Kadıköy'de D-100 karayolu ve Küçükçekmece'de Aşık Veysel Caddesi'nde yol üzerinde makas atarak ilerleyen ve "yakalanmadığın sürece her şey legal" notuyla çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıslara yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslara 67 bin 296 TL ceza

Araçlarında çakar-siren tertibatı bulunan ve yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren U.B., A.K., Ç.A., C.Ç., S.B., Ş.K., U.C.D., S.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 'çakar takarak drift yapmak, cam filmi takmak, yönetmenliğe aykırı plaka takmak ve trafiği tehlikeye atacak hareketlerde bulunmak' maddelerinden toplamda 67 bin 296 TL ceza kesildi. Aynı zamanda şahıslarla ilgili de adli işlem başlatıldı.